Як заборгованість за комунальні послуги впливає на субсидію

Якщо домогосподарство має прострочену заборгованість за житлово-комунальні послуги понад три місяці, що виникла протягом трьох років та перевищує 680 гривень, то житлова субсидія не призначається, навіть на наступний період, передає 24 Канал з посиланням на ПФУ.

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Втім, якщо заборгованість документально підтверджена та укладено договір про реструктуризацію, або ж якщо споживач оскаржує заборгованість у суді, то житлова субсидія призначається протягом двох місяців з початку опалювального сезону.

Зауважте! Якщо підтвердження відсутності заборгованості було отримано після двомісячного терміну з початку опалювального сезону, то житлова субсидія призначається з наступного місяця після надходження документа до ПФУ.