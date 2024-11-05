Как задолженность за коммунальные услуги влияет на субсидию

Если домохозяйство имеет просроченную задолженность за жилищно-коммунальные услуги более трех месяцев, возникшую в течение трех лет и превышающую 680 гривен, то жилищная субсидия не назначается, даже на следующий период, передает 24 Канал со ссылкой на ПФУ.

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Впрочем, если задолженность документально подтверждена и заключен договор о реструктуризации, или же если потребитель оспаривает задолженность в суде, то жилищная субсидия назначается в течение двух месяцев с начала отопительного сезона.

Обратите внимание! Если подтверждение отсутствия задолженности было получено после двухмесячного срока с начала отопительного сезона, то жилищная субсидия назначается со следующего месяца после поступления документа в ПФУ.