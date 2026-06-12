Чому можуть забрати статус УБД у 2026 році

Статус УБД є надзвичайно важливим. Зокрема, тому що він надає право на низку пільг та виплат. Чому можуть забрати статус учасника бойових дій, розповідаємо далі.

Коли позбавляють статусу учасника бойових дій? Процедура надання та скасування статусу УБД відбувається згідно з постановою Кабінету Міністрів України від 20 серпня 2014 року № 413. Читайте також Українці ризикують втратити повний розмір пенсій: є 10 днів, аби цього уникнути Якщо спиратися на пункт 26, позбавити такого статусу може спеціальна комісія. Це відбувається у 3 випадках: Якщо особа самостійно звернулась за тим, аби їй скасували цей статус.

У випадку, коли наявний обвинувальний вирок суду, що набрав законної сили. Йдеться про ситуацію, де особа вчинила умисно тяжкий або особливо тяжкий злочин.

Особа підробила документи, що надають право на статус УБД. Або ж такий громадянин надав недостовірні дані. Потрібно розуміти, що скасування статусу УБД не відбувається автоматично. Тобто, особа має змогу заперечувати неправдиве рішення. Зауважимо, автоматичне скасування статусу УБД не відбувається, наприклад, у випадку: коли особа йде у відставку;

йде на пенсію;

звільняється з військової служби;

припиняє участь у бойових діях;

змінює місце проживання. Які пільги може отримати УБД? Громадяни, які мають статус УБД можуть розраховувати на знижку на квартплату та житлово-комунальні послуги. Наразі вона складає 75%.

Учасники бойових дій мають право на безоплатний проїзд у деякому міському транспорті. Виключенням, зокрема, є таксі.