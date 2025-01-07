"Учительська тисяча" в Україні: як визначатиметься розмір виплати для педагогів

Учительська тисяча, яка є доплатою за роботу педагогів, буде залежати від навантаження особи. Тобто чим більше навантаження, тим більше виплата.

Виплата учительської тисячі у 2025 році

Так розмір доплати педагогу буде визначатись пропорційно до обсягу навчального навантаження або обсягу педагогічної роботи, яка ним виконується, пише 24 канал з посиланням на МОН.

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Зокрема якщо викладач має навантаження менше, ніж унормована ставка, то він отримуватиме 1 300 гривень.

Однак якщо педагог суміщає посади, то доплата буде нараховуватись таким способом:

у розмірі 1 300 гривень за основною посадою:

пропорційно від годин на другій посаді.

Важливо! Водночас з 1 вересня 2025 року та до кінця календарного року, в якому скасовано воєнний стан, українці отримуватимуть 2 600 гривень щомісячно.

Як відбувається розрахунок виплати

Розрахунок доплати для різних працівників залежить від їхнього навантаження, наприклад:

Учителю з навантаженням 18 годин (повна ставка) – 1300 гривні.

Учителю з 25 годинами – 1805,56 гривні.

Працівникам із навантаженням менше ставки (наприклад, 14 годин) – повна сума доплати (1 300 гривень).

Зверніть увагу! Доплата враховується під час обчислення середньої зарплати, але не нараховується в періоди відпусток, простою чи інших форм відсутності роботи.