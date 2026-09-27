Внаслідок ударів по Києву постраждав головний офіс "Київстару"

Вранці Росія вкотре атакувала Київ реактивними дронами. Внаслідок удару пошкоджено будівлю головного офісу мобільного оператора "Київстар" у Києві.

Компанія в коментарі dev.ua підтвердила факт пошкодження.

Що відомо про пошкодження офісу "Київстару"?

За даними пресслужби, співробітники оператора не постраждали та перебувають у безпеці.

Наразі фахівці "Київстару" оцінюють наслідки атаки та визначають подальші необхідні дії.

Раніше російське міноборони також заявило про нібито ураження центру обробки даних Vodafone у Києві. У компанії цю інформацію коментувати відмовилися.

Нагадаємо, що Росія не вперше атакує інфраструктуру "Київстару" в столиці. Внаслідок ворожого удару 11 вересня було пошкоджено офіс інженерної команди. Працівники компанії не постраждали.

У мобільного оператора наголосили, що безпека співробітників залишається пріоритетом. Водночас пошкодження будівлі не вплинули на роботу мережі.

17 вересня російські війська атакували об'єкт мобільного оператора "Київстар" у Київській області. Внаслідок удару пошкоджено будівлю, де розміщене обладнання компанії. У компанії заявили, що попри пошкодження об'єкта, послуги для абонентів продовжують працювати у звичайному режимі.

До слова, президент Зеленський попередив, що Росія розпочала кампанію ударів по дата-центрах. Її мета – залишити українців без інтернету і зв'язку.