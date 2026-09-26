У вечірньому зверненні президент підтвердив, що Росія проводить операцію ударів проти українських датацентрів, проти інфраструктури зв'язку.
Що відомо про удари Росії по інтернету?
Мета у росіян проста: залишити українців без інтернету, залишити нас без зв'язку, без відповідних цифрових сервісів,
– пояснив глава держави.
За його словами, Україна оперативно протидіє цій загрозі, а Ставка вже ухвалила відповідні рішення та визначила конкретні кроки для захисту.
Раніше президент повідомляв, що в Україні посилять захист дата-центрів та іншої критично важливої інфраструктури зв'язку.
Зауважимо, останнім часом Росія намагається посилити тиск на телекомунікаційну інфраструктуру, від якої залежать банки, онлайн-платежі, бізнес, державні послуги та ЗСУ.
Аналітики Інституту вивчення війни вважають, що повний інтернет-блекаут в Україні малоймовірний через розгалужену мережу провайдерів.
Втім, атаки можуть спричиняти тимчасові перебої та підвищення вартості послуг через необхідність ремонту пошкодженої інфраструктури.
Нагадаємо, що 26 вересня Росія завдала удару по дата-центру DC|COSMONOVA у Києві. Через це низка телеканалів призупинила мовлення.
23 вересня російська атака пошкодила дата-центри київських провайдерів UTELS і "Павутина", а також інфраструктуру гарячої лінії "Meest ПОШТА".