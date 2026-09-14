Росія вдарила по "Укравто Одеса": що буде з обслуговуванням Mercedes та KIA

Черговий терористичний акт ворога зачепив великий автомобільний бізнес на півдні України. Власникам елітних та популярних марок варто знати про зміни у графіку обслуговування своїх машин.

Росіяни вдарили по автоцентру MERCEDES-BENZ та KIA

Внаслідок російського обстрілу зазнала пошкоджень частина потужностей підприємства "УКРАВТО ОДЕСА". Проте автосалони відомих брендів, зокрема MERCEDES-BENZ, KIA, DUCATI та MASERATI, продовжують приймати клієнтів у штатному режимі, про що повідомляє представництво Mercedes-Benz у фейсбуці.

Для водіїв, які потребують планового ТО або ремонту, є хороша новина – сервісні дільниці мультибренду та MERCEDES-BENZ працюють без перебоїв. Щоб уникнути черг та непорозумінь, компанія радить заздалегідь телефонувати до потрібних відділів та узгоджувати час візиту.

Зв'язатися з загальним відділом продажу можна за номером (048) 777 77 27, а сервісу – (048) 728 27 18. Для клієнтів Mercedes-Benz діють окремі виділені лінії: (048) 703 07 27 для консультацій щодо купівлі авто та (048) 728 77 37 для запису на технічне обслуговування.

Які ще автомобільні та торгові компанії постраждали раніше

Ворог цілеспрямовано б'є по логістиці та бізнесу в Україні, намагаючись паралізувати економіку та створити дефіцит. Нагадаємо, 4 вересня у Києві російський дрон пошкодив центральний склад запчастин Stellantis Україна, через що виникли тимчасові затримки з постачанням деталей до дилерських мереж.

Згодом, 10 вересня, через обстріли призупинила роботу тютюнова фабрика Imperial Brands Ukraine у столиці. А вже 11 вересня під удар потрапив склад постачальника систем безпеки Secur, де згоріла частина товарного запасу. Попри ці втрати, український бізнес демонструє стійкість, оперативно запускає антикризові плани та продовжує виконувати зобов'язання перед споживачами.