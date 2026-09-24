Російська ракета знищила ювелірне підприємство Dukachi: що буде з брендом

Російська армія в ніч на 24 вересня завдала чергового удару по Києву. Внаслідок ракетного обстрілу столиці повністю згоріло виробництво сімейного ювелірного бренду Dukachi.

Які наслідки атаки

Про знищення підприємства повідомила співзасновниця Dukachi Анна Книженко в мережі Facebook.

За її словами, внаслідок атаки люди не постраждали, а от виробництво зазнало критичних руйнувань.

Сьогодні наше ювелірне підприємство було повністю знищено російською ракетою. Люди цілі, це головне, решту відновимо,

– зазначила Книженко і показала масштаб руйнувань.

Для клієнтів це означає можливі затримки з відправкою вже оформлених покупок.

Водночас фізичні магазини Dukachi у Києві, Львові та Одесі, за словами співзасновниці, продовжують працювати у штатному режимі. Тому покупці можуть придбати прикраси безпосередньо там.

Зауважте! Dukachi – український ювелірний бренд, який у 2018 році заснували сестри Анна та Єлизавета Книженко. Компанія вирізняється прикрасами, які переосмислюють українські культурні символи. Зокрема, однією з візитівок бренду стали золоті ляльки-мотанки, створені як сучасні обереги.

Що відомо про атаку на Київ

24 вересня Російські війська вночі 24 вересня атакували Україну балістичними ракетами "Цирконами" та 282 ударними безпілотниками. У Києві пролунала серія вибухів. Наразі відомо про двох загиблих і шістьох постраждалих, четверо госпіталізовані. Двоє поранених перебувають у важкому стані.

Найбільше пошкоджень зафіксували у Дніпровському районі столиці. Російський удар частково зруйнував 16-поверховий житловий будинок, під завалами опинилися люди. Також пошкоджені 8-поверхова нежитлова будівля та два приватні будинки.

У Подільському районі уламки ракети впали неподалік пологового будинку. Вибуховою хвилею пошкоджені вікна та частина фасаду медзакладу, а також розташований поруч клініко-діагностичний центр. На місцевій стоянці загорілися автомобілі, там загинула одна людина.

У Святошинському районі пошкоджена складська будівля. У Солом'янському районі частково зруйновані склади. У Дарницькому районі уламок ракети впав на дорогу та спричинив займання трьох автомобілів.