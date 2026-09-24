Каковы последствия атаки

Об уничтожении предприятия сообщила соучредительница Dukachi Анна Книженко в сети Facebook.

По ее словам, в результате атаки люди не пострадали, а вот производство понесло критические разрушения.

Сегодня наше ювелирное предприятие было полностью уничтожено российской ракетой. Люди целы, это главное, остальное восстановим,

– отметила Книженко и показала масштаб разрушений.

Для клиентов это означает возможные задержки с отправкой уже оформленных покупок.

В то же время физические магазины Dukachi в Киеве, Львове и Одессе, по словам соучредительницы, продолжают работать в штатном режиме. Поэтому покупатели могут приобрести украшения непосредственно там.

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Обратите внимание! Dukachi – украинский ювелирный бренд, основанный в 2018 году сестрами Анной и Елизаветой Книженко. Компания отличается украшениями, которые переосмысливают украинские культурные символы. В частности, одной из визитных карточек бренда стали золотые куклы-мотанки, созданные как современные обереги.

Что известно о атаке на Киев

24 сентября российские войска ночью 24 сентября провели атаку на Украину баллистическими ракетами "Цирконы" и 282 ударными беспилотниками. В Киеве прогремела серия взрывов. На данный момент известно о двух погибших и шести пострадавших, четверо госпитализированы. Двое раненых находятся в тяжелом состоянии.

Наибольшие повреждения зафиксированы в Днепровском районе столицы. Российский удар частично разрушил 16-этажный жилой дом, под завалами оказались люди. Также повреждены 8-этажное нежилое здание и два частных дома.

В Подольском районе обломки ракеты упали недалеко от роддома. Взрывной волной повреждены окна и часть фасада медучреждения, а также расположенный рядом клинико-диагностический центр. На местной стоянке загорелись автомобили, там погиб один человек.

В Святошинском районе повреждено складское здание. В Соломенском районе частично разрушены склады. В Дарницком районе осколок ракеты упал на дорогу и вызвал возгорание трех автомобилей.