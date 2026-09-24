Які наслідки атаки

Про знищення підприємства повідомила співзасновниця Dukachi Анна Книженко в мережі Facebook.

За її словами, внаслідок атаки люди не постраждали, а от виробництво зазнало критичних руйнувань.

Сьогодні наше ювелірне підприємство було повністю знищено російською ракетою. Люди цілі, це головне, решту відновимо,

– зазначила Книженко і показала масштаб руйнувань.

Для клієнтів це означає можливі затримки з відправкою вже оформлених покупок.

Водночас фізичні магазини Dukachi у Києві, Львові та Одесі, за словами співзасновниці, продовжують працювати у штатному режимі. Тому покупці можуть придбати прикраси безпосередньо там.

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Зауважте! Dukachi – український ювелірний бренд, який у 2018 році заснували сестри Анна та Єлизавета Книженко. Компанія вирізняється прикрасами, які переосмислюють українські культурні символи. Зокрема, однією з візитівок бренду стали золоті ляльки-мотанки, створені як сучасні обереги.

Що відомо про атаку на Київ

24 вересня Російські війська вночі 24 вересня атакували Україну балістичними ракетами "Цирконами" та 282 ударними безпілотниками. У Києві пролунала серія вибухів. Наразі відомо про двох загиблих і шістьох постраждалих, четверо госпіталізовані. Двоє поранених перебувають у важкому стані.

Найбільше пошкоджень зафіксували у Дніпровському районі столиці. Російський удар частково зруйнував 16-поверховий житловий будинок, під завалами опинилися люди. Також пошкоджені 8-поверхова нежитлова будівля та два приватні будинки.

У Подільському районі уламки ракети впали неподалік пологового будинку. Вибуховою хвилею пошкоджені вікна та частина фасаду медзакладу, а також розташований поруч клініко-діагностичний центр. На місцевій стоянці загорілися автомобілі, там загинула одна людина.

У Святошинському районі пошкоджена складська будівля. У Солом'янському районі частково зруйновані склади. У Дарницькому районі уламок ракети впав на дорогу та спричинив займання трьох автомобілів.