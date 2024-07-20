Угорщина на межі паливної кризи, – Politico

Угорщина намагається уникнути відключень електроенергії та дефіциту палива. Причиною скрутного становища країни стала часткова заборона України на постачання російської нафти через свою територію.

Журналісти Politico пишуть, що минулого місяця Київ запровадив санкції, які блокують транзит нафти найбільшою московською приватною нафтовою компанією "Лукойл". Саме "Лукойл" продавав нафту в Центральну Європу, однак нові обмеження зводять нанівець винятки із санкції ЄС, які дозволяли країнам мати додатковий час на відмову від російських поставок.

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Як Угорщина опинилася на порозі паливної кризи

Politico пише, що мета України – позбавити Кремль основного джерела доходів для військового бюджету. Адже, попри повномасштабне вторгнення й санкції, російську нафту продовжували купувати в Європі.

Таке рішення підштовхує Будапешт до серйозного дефіциту, адже Угорщина залежала від імпорту російської нафти на 70%. В Угорщині вважають, що нові українські санкції можуть створити важку ситуацію. Так, угорці зіткнуться із захмарними цінами на енергоносії й навіть відключеннями світла всього за кілька тижнів, якщо Будапешт не знайде швидкого рішення, як уникнути кризи.

Журналісти, посилаючись на дані Центру досліджень енергетики та чистого повітря, пишуть, що лише у квітні 2024 року Угорщина витратила майже чверть мільярда євро на російську нафту та газ. Нині ж Петер Сіярто заявляє, що українські санкції можуть загрожувати довгостроковій енергетичній безпеці Угорщини, та засудив Київ за цей крок. Тепер Угорщина активно проводить переговори з Москвою, щоб знайти альтернативні шляхи постачання російської нафти.

Після початку повномасштабного вторгнення ЄС запровадив санкції, ембарго на імпорт російської нафти, що надходить до блоку морем. Однак постачання трубопроводом продовжувалося. Так, Угорщина, Словаччина та Чехія продовжували отримувати російську нафту, яку транспортували через трубопровід "Дружба". Такий виняток існував для того, щоб країни Європи знайшли альтернативні шляхи постачання нафти.

За словами нардепки партії "Голос" Інни Совсун, тепер Україна взяла справу у свої руки. Вона заявила, що Україна понад 2 роки чекала, поки ЄС, G7, запровадять реальні санкції проти російської нафти. Однак, щодня через трубопровід "Дружба" Москва транспортувала 200 000 барелів сирої нафти на день, й за 2023 рік заробила на цьому 180 мільярдів доларів.

Це абсурдно дозволяти їм заробляти ці гроші, транспортуючи цю нафту територією України, якщо ці гроші потім використовуються, щоб нас убити. Ми випробували всі дипломатичні рішення, але вони ніколи не спрацювали. Тож, здається, ми повинні знайти якісь інші підходи щодо цього,

– додала Совсун.

Під дію українських санкцій потрапила й Словаччина, однак речник міністерства економіки країни в коментарі Politico заявив, що уряд знайшов альтернативних постачальників, а російської нафти вони більше не потребують.

Однак санкції поширюються лише на діяльність компанії "Лукойл". Інші нафтові компанії, такі як "Роснефть" і "Татнефть" продовжують транспортувати сиру нафту через трубопровід "Дружба".

Частково це пов'язано з тим, що трубопровід продовжує транспортувати неросійську нафту з Казахстану до Німеччини. Однак незабаром планують запровадити санкції й проти інших компаній, які видобувають і експортують російську нафту.

Як зауважують у ЗМІ, тепер Угорщина повинна діяти швидко, щоб знайти інші варіанти. Запасів нафти Будапешту вистачить лише на 90 днів, а після цього країна зіткнеться з дефіцитом палива, якщо не знайде альтернативних шляхів.