Журналисты Politico пишут, что в прошлом месяце Киев ввел санкции, которые блокируют транзит нефти крупнейшей московской частной нефтяной компанией "Лукойл". Именно "Лукойл" продавал нефть в Центральную Европу, однако новые ограничения сводят на нет исключения из санкции ЕС, которые позволяли странам иметь дополнительное время на отказ от российских поставок.

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Как Венгрия оказалась на пороге топливного кризиса

Politico пишет, что цель Украины – лишить Кремль основного источника доходов для военного бюджета. Ведь, несмотря на полномасштабное вторжение и санкции, российскую нефть продолжали покупать в Европе.

Такое решение подталкивает Будапешт к серьезному дефициту, ведь Венгрия зависела от импорта российской нефти на 70%. В Венгрии считают, что новые украинские санкции могут создать тяжелую ситуацию. Так, венгры столкнутся с заоблачными ценами на энергоносители и даже отключениями света всего за несколько недель, если Будапешт не найдет быстрого решения, как избежать кризиса.

Журналисты, ссылаясь на данные Центра исследований энергетики и чистого воздуха, пишут, что только в апреле 2024 года Венгрия потратила почти четверть миллиарда евро на российскую нефть и газ. Сейчас же Петер Сийярто заявляет, что украинские санкции могут угрожать долгосрочной энергетической безопасности Венгрии, и осудил Киев за этот шаг. Теперь Венгрия активно проводит переговоры с Москвой, чтобы найти альтернативные пути поставки российской нефти.

Справка. После начала полномасштабного вторжения ЕС ввел санкции, эмбарго на импорт российской нефти, поступающей в блок по морю. Однако поставки по трубопроводу продолжались. Так, Венгрия, Словакия и Чехия продолжали получать российскую нефть, которую транспортировали через трубопровод "Дружба". Такое исключение существовало для того, чтобы страны Европы нашли альтернативные пути поставки нефти.

По словам нардепа партии "Голос" Инны Совсун, теперь Украина взяла дело в свои руки. Она заявила, что Украина более 2 лет ждала, пока ЕС, G7, введут реальные санкции против российской нефти. Однако, ежедневно через трубопровод "Дружба" Москва транспортировала 200 000 баррелей сырой нефти в день, и за 2023 год заработала на этом 180 миллиардов долларов.

Это абсурдно позволять им зарабатывать эти деньги, транспортируя эту нефть по территории Украины, если эти деньги потом используются, чтобы нас убить. Мы испытали все дипломатические решения, но они никогда не сработали. Поэтому, кажется, мы должны найти какие-то другие подходы к этому,

– добавила Совсун.

Под действие украинских санкций попала и Словакия, однако представитель министерства экономики страны в комментарии Politico заявил, что правительство нашло альтернативных поставщиков, а в российской нефти они больше не нуждаются.

Однако санкции распространяются только на деятельность компании "Лукойл". Другие нефтяные компании, такие как "Роснефть" и "Татнефть" продолжают транспортировать сырую нефть через трубопровод "Дружба".

Частично это связано с тем, что трубопровод продолжает транспортировать нероссийскую нефть из Казахстана в Германию. Однако вскоре планируют ввести санкции и против других компаний, которые добывают и экспортируют российскую нефть.

Как отмечают в СМИ, теперь Венгрия должна действовать быстро, чтобы найти другие варианты. Запасов нефти Будапешта хватит лишь на 90 дней, а после этого страна столкнется с дефицитом топлива, если не найдет альтернативных путей.