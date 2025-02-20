Угорщина заблокує продовження санкцій проти Росії

На засіданні Ради ЄС, що відбудеться 24 лютого, Угорщина не підтримає продовження санкцій проти Росії. Глава МЗС наголосив на необхідності дати більше часу для російсько-американських переговорів.

Угорщина не підтримає санкції

Таку позицію озвучив Міністр закордонних справ Угорщини Петер Сіярто, передає 24 Канал з посиланням на видання HirTV.

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Сійярто також висловив, що на уряд Угорщини чиниться тиск з метою згоди на продовження санкцій, які мають закінчитися 15 березня.

Ми не домовимося в понеділок про продовження режиму санкцій для осіб на пів року,

– зазначив Сіярто.

Перед зустріччю з радником з національної безпеки США, він висловив думку, що деякі європейські ліберальні політики намагаються спонукати Україну продовжувати військові дії.

Звичайно, я не знаю, наскільки потрібно штовхати в цьому напрямку, але точно те, що вони постійно надихають і спонукають українського президента продовжувати війну,

– зазначив міністр.

Угорщина блокує вступ України до ЄС

Нещодавно Будапешт виступив проти відкриття першого кластера переговорів між Україною та ЄС, вимагаючи від Києва додаткових гарантій захисту прав національних меншин.

Країна використала принцип одностайності рішень у Європейському Союзі для блокування подальшого просування України на шляху до вступу в ЄС.

Зауважте! Ця позиція Угорщини може заблокувати початок перемовин за цим кластером у квітні, особливо після того, як Угорщина опинилася єдиною країною, що виступила проти прийняття листа з умовами, запропонованих Польщею.