В Угорщині звинуватили Україну в "атаці" на газопровід Турецький потік: в ЄС вже спростували

Очільник МЗС Угорщини Петер Сіярто заявив, що Україна нібито атакувала компресорну станцію газопроводу "Турецький потік" під назвою "Русская".

Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на допис угорського міністра у фейсбуці.

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В Угорщині заявили про нібито атаку України на газопровід "Турецький потік"

За словами Сіярто, відповідну інформацію йому передав міністр закордонних справ Росії Сєргей Лавров. Він також повідомив свого угорського колегу, що російська "пе-ве-о" нібито нейтралізувала 3 ударних безпілотники.

"Єврокомісія нещодавно дала гарантію, що Україна не буде атакувати інфраструктуру, яка веде до Євросоюзу, тому ми закликаємо Комісію без зволікань пояснити, чи дотримується вона наданої гарантії!" – заявив Сіярто.

В суботу, 1 березня, Лавров також провів переговори з главою турецького МЗС Хаканом Фіданом, заявивши, що атака сталася в ніч проти 28 лютого.

Європейська комісія у відповідь спростувала вкиди про проблеми з постачанням газу або безпекою інфраструктури. Речниця Єврокомісії Паула Піньо зазначила, що європейські експерти проводять перевірку, але наразі не можуть підтвердити факт атаки.

Вона також заявила, що Єврокомісія шукає можливі варіанти розширення транзиту газу до тих країн, які постраждали від зупинки постачання через український газопровід з 1 січня 2025 року. Тоді Україна офіційно зупинила транспортування російського газу через власну газотранспортну систему – в інтересах національної безпеки.

"Забезпечення енергетичної безпеки є дуже важливим питанням на порядку денному для нас, і ми зробимо все можливе, щоб допомогти в обговоренні та роздумах з усіма країнами-членами, які постраждали від припинення дії угод про транзит газу", – повідомила Паула Піньо.

Турецький потік – єдиний маршрут поставок до Європи, що залишився у Росії. Потужність газопроводу, що проходить через Туреччину, досягає 15,75 мільярда кубометрів на рік.