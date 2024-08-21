Як Україна спільно з ЄС буде боротись з шахраями
21 серпня 2024, 15:01Читать новость на русском
Джерело:Мінфін
20 серпня ВРУ ратифікувала Угоду між Україною та Європейським Союзом про співпрацю в питанні боротьби з шахрайством. Це важливий крок для української системи.
На що вплине ця угода
Україна це перша країна, яка бере участь у цій програмі, при цьому, не маючи членства в ЄС.
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Участь України у програмі ЄС щодо боротьби із шахрайством дасть нам змогу отримати необхідні знання та професійну підготовку у сфері захисту фінансових інтересів України та ЄС, а також зміцнить інституційну спроможність України в розбудові системи боротьби з шахрайством за європейськими стандартами.
Ця програма надає фінансування на такі напрями для її учасників:
- збільшення ІТ-потенціалу;
- збільшення кількості інформацію, що підлягає обміну;
- впровадження нових ІТ-інструментів, що мають сприяти посиленню транснаціональної співпраці з Єврокомісією;
- допомога у проведенні фінансових розслідувань;
- створення спеціалізованого навчання;
- оперативна та технічна підтримка певних органів, що борються з незаконною діяльністю.