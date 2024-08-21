На что повлияет это соглашение

Украина это первая страна, которая участвует в этой программе, при этом, не имея членства в ЕС.

Читайте также Раньше на два месяца: запасы газа в Европе достигли зимнего уровня

Юрий Драганчук Заместитель Министра финансов Украины по вопросам европейской интеграции Участие Украины в программе ЕС по борьбе с мошенничеством даст нам возможность получить необходимые знания и профессиональную подготовку в сфере защиты финансовых интересов Украины и ЕС, а также укрепит институциональную способность Украины в развитии системы борьбы с мошенничеством по европейским стандартам.

Эта программа предоставляет финансирование на следующие направления для ее участников: