На что повлияет это соглашение
Украина это первая страна, которая участвует в этой программе, при этом, не имея членства в ЕС.
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Участие Украины в программе ЕС по борьбе с мошенничеством даст нам возможность получить необходимые знания и профессиональную подготовку в сфере защиты финансовых интересов Украины и ЕС, а также укрепит институциональную способность Украины в развитии системы борьбы с мошенничеством по европейским стандартам.
Эта программа предоставляет финансирование на следующие направления для ее участников:
- увеличение IT-потенциала;
- увеличение количества информации, подлежащей обмену;
- внедрение новых IT-инструментов, которые должны способствовать усилению транснационального сотрудничества с Еврокомиссией;
- помощь в проведении финансовых расследований;
- создание специализированного обучения;
- оперативная и техническая поддержка определенных органов, борющихся с незаконной деятельностью.