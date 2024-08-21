На що вплине ця угода

Україна це перша країна, яка бере участь у цій програмі, при цьому, не маючи членства в ЄС.

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Юрій Драганчук Заступник Міністра фінансів України з питань європейської інтеграції Участь України у програмі ЄС щодо боротьби із шахрайством дасть нам змогу отримати необхідні знання та професійну підготовку у сфері захисту фінансових інтересів України та ЄС, а також зміцнить інституційну спроможність України в розбудові системи боротьби з шахрайством за європейськими стандартами.

Ця програма надає фінансування на такі напрями для її учасників: