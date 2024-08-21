Газовые хранилища Европы

Показатели этого года значительно выше чем пятилетней давности, однако немного меньше чем в прошлом году. Так произошло из-за замедления поставок летом.

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Несмотря на это Европа до сих пор сталкивается с рисками, связанными с внезапными перебоями поставок. Поэтому сейчас обсуждаются возможности заменить российский трубопроводный газ после того, как закончится срок действия транзитного соглашения между Украиной и Россией.

Сейчас Норвегия, является крупнейшим поставщиком газа в Европе. Она вступает в период масштабного технического обслуживания, что держит трейдеров в состоянии повышенной готовности.

Любые перебои или незапланированные продления сроков технического обслуживания, вероятнее всего, вызовут нервную реакцию рынка,

– сказал аналитик Rystad Кристоф Хальсер.

Поэтому экспорт из Норвегии является сейчас очень важным, потому что Европа сокращает импорт сжиженного природного газа.