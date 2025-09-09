Остання хвиля атак українських дронів на російські нафтопереробні заводи та експортні об’єкти може підвищити світові прибуткові маржі нафтопереробки. Особливо це актуально для США.

Як українські удари по російським НПЗ впливають на США?

Зокрема це важливо саме тоді, коли піковий літній сезон попиту добігає кінця, пише 24 Канал з посиланням на Reuters.

Згідно з підрахунками, українські удари зупинили роботу підприємств, що забезпечували щонайменше 17% потужностей із переробки нафти в Росії, або 1,1 мільйона барелів на добу. Серед інших цілей – Балтійський експортний термінал Усть-Луга та нафтопровід "Дружба", який постачає нафту до Білорусі, Словаччини та Угорщини.

Ці удари означають суттєву ескалацію у трирічному конфлікті: Київ тепер безпосередньо націлюється на найбільше джерело доходів Кремля, тоді як президент США Дональд Трамп намагається домовитися про припинення вогню,

– пояснили у матеріалі.

Нагадаємо! Росія та Україна ще в березні погодилися припинити атаки на енергетичну інфраструктуру. Але Москва вже порушила цю домовленість, завдавши низки ударів по українських енергетичних об’єктах останніми тижнями, зокрема дронових атак на електростанції на півночі та півдні країни.

Зокрема атаки України на російську енергетичну інфраструктуру вже суттєво впливають на другого за величиною експортера сирої нафти у світі. Особливо страждає його нафтопереробна промисловість.

Зниження внутрішніх потужностей з переробки змусило Росію збільшити в серпні експорт сирої нафти з західних портів на 200 тисяч барелів на добу, або на 11%, адже через меншу переробку нафти більші обсяги стали доступними для експорту.

Цікаво! Удари також спричинили дефіцит бензину в окремих регіонах Росії, навіть після того, як Москва 28 липня запровадила заборону на експорт бензину для виробників, аби запобігти надмірному падінню запасів під час пікового літнього попиту.

Нафтопереробні заводи у світі цього року отримують високі прибуткові маржі завдяки стійкому попиту на дизель, попри занепокоєння можливим уповільненням світової економіки через торговельну війну США. Пропозиція також залишалася відносно стабільною: закриття кількох європейських заводів було компенсоване введенням нових потужностей на Близькому Сході, у Мексиці та Африці.

За даними LSEG, еталонні європейські маржі на дизель становлять 23,50 долара за барель, що приблизно на 40% більше, ніж торік у цей же час,

– уточнили у тексті.

Але зниження експорту російського дизелю може створити додатковий тиск на глобальну пропозицію, ще більше підвищивши прибутковість нафтопереробки, особливо для заводів на узбережжі Мексиканської затоки США, які експортують більшість своєї продукції.

Зверніть увагу! Російський морський експорт дизельного палива в серпні скоротився до 744 тисяч барелів на добу з 828 тисяч у липні. Це трохи нижче за торішні серпневі обсяги у 750 тисяч барелів, однак удари України означають, що поставки, ймовірно, залишатимуться зниженими.

Як удари по НПЗ впливають на Росію?