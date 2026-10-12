Газу вистачить усім: чому Україна дозволила приватникам експортувати паливо в ЄС

Енергетичний ринок нашої держави стоїть на порозі кардинальних змін, які ще кілька років тому здавалися неможливими. Уряд ухвалив несподіване рішення щодо продажу блакитного палива за кордон, скориставшись унікальною ситуацією на міжнародній арені.

Чому виникла різниця в цінах та хто зможе продавати паливо за кордон

Вперше за роки повномасштабної війни Кабмін дозволив приватним видобувним компаніям експортувати 15% від обсягів власного видобутку природного газу до країн Європейського Союзу. Такий крок став можливим завдяки тому, що Україна накопичила у підземних сховищах понад 15,6 мільярда кубометрів палива, перевищивши урядові плани, про що повідомляє видання "Наші гроші".

Наразі на європейських хабах спостерігається гострий дефіцит енергоресурсів, спровокований геополітичною напругою, зокрема загостренням між США та Іраном, що порушило логістику постачань. Через це приведена вартість газу на кордоні з Україною злетіла до 48 гривень за кубометр без ПДВ.

Важливо! Водночас всередині нашої країни котирування тримаються на рівні 19 гривень за кубометр. "Україна вперше має достатні запаси газу власного видобутку через знищення промисловості, адже споживання в країні суттєво впало", – пояснюють аналітики. Завдяки цій колосальній різниці у цінах приватні компанії зможуть заробити майже втричі більше, що забезпечить державі додаткову валютну виручку та податкові надходження в умовах жорсткого дефіциту бюджету.

Як країна підготувалася до опалювального сезону

Напередодні зими державний монополіст "Нафтогаз" уклав рекордні угоди вартістю 110 мільярдів гривень для забезпечення різних груп споживачів з жовтня до кінця березня 2027 року.

Загалом на поточний опалювальний сезон зарезервовано максимум 13,6 мільярда кубометрів газу. Цього обсягу цілком достатньо для комфортного проходження зими, якщо російські окупанти не зможуть критично пошкодити інфраструктуру постачання зі сховищ до кінцевих споживачів.

Раніше ми писали, що цьогорічний опалювальний сезон готує для європейців неприємний сюрприз, який може суттєво спустошити їхні гаманці. Ситуація на енергетичному ринку загострюється, змушуючи уряди шукати екстрені шляхи порятунку.