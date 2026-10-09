По кому вдарить енергетична криза та як це вплине на ціни для споживачів

Європейський Союз постав перед загрозою зимового дефіциту газу, який може залишити без енергії еквівалент 12 мільйонів домогосподарств. Через низькі запаси у сховищах блок ризикує зіткнутися зі стрімким зростанням рахунків за електроенергію та примусовими заходами економії, про що пише POLITICO.

За даними американського аналітичного центру IEEFA, загальний дефіцит природного газу цієї зими може сягнути 14 мільярдів кубометрів. Це близько 7% від загального попиту ЄС. Головна причина – запаси газу впали до найнижчого рівня для цієї пори року з 2011 року, ледь перевищуючи 70%. Влітку трейдерам було вигідніше продавати блакитне паливо через високі ціни, а не закачувати його у сховища.

Важливо! Якщо зима буде холодною, Європі доведеться купувати газ за завищеними цінами на нестабільних світових ринках. "Рекордно низькі резерви залишають блок вразливим до стрибків цін", – зазначила провідна європейська енергетична аналітикиня IEEFA Ана Халлер-Макаревич. Вона попереджає, що вичерпання запасів цього року призведе до ще вищих витрат на їх поповнення наступного.

Альтернативою є імпорт скрапленого природного газу (СПГ) зі США. Однак, за поточними цінами, закупівля відсутніх обсягів обійдеться європейцям у додаткові 3 мільярди євро. Це на 12% дорожче, ніж торік.

Які події та рішення передували цій ситуації

Ситуацію значно ускладнює геополітика та війна на Близькому Сході, яка порушує глобальні ланцюги постачання. Крім того, з січня набуває чинності загальноєвропейська заборона на довгострокові контракти щодо російського СПГ. Це рішення, хоч і б'є по економіці агресора, додатково скоротить європейський імпорт на 7 мільярдів кубометрів.

Пальне Середні ціни в мережі АЗС «Amic Energy» станом на

Зверніть увагу! Як зазначає старший аналітик газового ринку S&P Global Energy Лоран Русецкас, швидке скорочення запасів на початку зими неминуче призведе до зростання цін, щоб перетягнути вантажі з Азії до Європи. При цьому він нагадав, що війна в Україні вже безповоротно знищила 20% промислового попиту на газ у ЄС.

Нещодавно ми писали, що багаторічна лояльність до Москви зіграла злий жарт із енергетикою Угорщини. Тепер уряд змушений терміново переписувати правила гри на ринку, щоб врятувати власну економіку від колапсу.