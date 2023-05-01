Україна експортувала майже 90 тисяч мегават-годин електроенергії за місяць

Після шісти місяців перерви, Україна експортувала 89,7 тисячі мегават-годин електроенергії у квітні. Найбільше – до Молдови.

Експорт електроенергії Україною

У квітні Україна експортувала понад 40 тисяч мегават-годин електроенергії до Молдови.

До Польщі – 30,4 тисячі мегават-годин.

До Словаччини – 19,2 тисячі мегават-годин.

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Експорт електроенергії у Молдову

Трейдери поступово збільшували броньовану потужність перерізу для експорту електроенергії у Молдову й останніми днями бронювали близько 85 – 95% із 650 мегават-годин запропонованої годинної пропускної спроможності.

На ринку стверджують, що більша частина поставленої в Молдову електроенергія далі йде в Румунію,

– йдеться в повідомленні.

Експорт електроенергії у Польщу

"ДТЕК Західенерго" здійснює експорт до Польщі 1 800 мегаватів на добу, бронюючи для цього максимальну наразі потужність перетину – по 75 мегаватів на кожну годину.

Експорт електроенергії у Словаччину

Перетин у Словаччину, єдиний оплачуваний трейдерами через великий інтерес до цього напрямку і конкуренцію на ньому, ділили:

"ДТЕК Західенерго", що викуповувало до 146 мегаватів із 200 мегаватів його годинної потужності;

"ДЕ Трейдинг" – близько 50 мегаватів;

"ЕРУ Трейдинг", "Ле Трейдінг Україна", "ТЕС" і один раз держенерготрейдер "ЕКУ", який викупив 10 мегаватів на одну годину.

Куди Україна постачає електроенергію / Інфографіка 24 Каналу