Україна готова до зими: чиновники та енергетики запевнили в готовності до опалювального сезону

Українські регіони готові до зимового періоду. Наразі підготовлено понад 18 тисяч котелень і 4,8 тисячі центральних теплових пунктів для початку опалювального сезону.

Україна готова до зими

Про готовність до опалювального сезону було озвучено під час засідання Штабу з підготовки ЖКГ та енергетики до осінньо-зимового періоду, повідомляє Мінреінтеграції.

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Представники міністерств, ОВА, місцевих органів влади та енергетичних компаній обговорили прогрес встановлення когенераційних систем для забезпечення енергонезалежності в разі відключень.

Під час засідання наголосили, що регіони України готові до зимового періоду на 99%. Понад 18 тисяч котелень і 4,8 тисяч центральних теплових пунктів готові до подачі тепла.

Зауважте! Водночас через воєнні ризики, важливо, щоб громади були підготовлені до можливих надзвичайних ситуацій і мали план дій на випадок повного виходу з ладу енергосистеми.

Було обговорено важливість співпраці з міжнародними партнерами для постачання когенераційних установок і блочно-модульних котелень, особливо для прифронтових територій, де ризики відключень є найбільшими.