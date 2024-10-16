Украина готова к зиме

О готовности к отопительному сезону было озвучено во время заседания Штаба по подготовке ЖКХ и энергетики к осенне-зимнему периоду, сообщает Минреинтеграции.

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Представители министерств, ОВА, местных органов власти и энергетических компаний обсудили прогресс установки когенерационных систем для обеспечения энергонезависимости в случае отключений.

Во время заседания отметили, что регионы Украины готовы к зимнему периоду на 99%. Более 18 тысяч котельных и 4,8 тысяч центральных тепловых пунктов готовы к подаче тепла.

Заметьте! В то же время из-за военных рисков, важно, чтобы общины были подготовлены к возможным чрезвычайным ситуациям и имели план действий на случай полного выхода из строя энергосистемы.

Была обсуждена важность сотрудничества с международными партнерами для поставки когенерационных установок и блочно-модульных котельных, особенно для прифронтовых территорий, где риски отключений являются наибольшими.