Как подготовиться к зиме

Адвокат Станислав Лифлянчик рассказал для 24 Канала, чего ждать должникам в отопительный сезон.

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Станислав Лифлянчик Адвокат, управляющий партнер Адвокатской фирмы "Пакс", соучредитель БФ "ProUkraine" На сегодняшний день, несмотря на войну, ракетные и "шахедные" обстрелы, а также блэкауты, энергетические компании все равно взимают задолженность с должников и отключают абонентов от поставки коммунальных услуг. Поэтому, учитывая, что сезон отопления зимой будет довольно сложный, с должниками будут вести себя бескомпромиссно и цинично. Чтобы не стать жертвой этого, необходимо выполнить несколько советов.

В первую очередь, рекомендуется обратиться к поставщику услуги с заявлением о реструктуризации долга и начать его гасить. В большинстве случаев энергетические компании идут на встречу и удовлетворяют такое заявление. Поэтому если должник предлагает деньги частями – кредитор почти всегда соглашается.

Другое дело, если поставщик коммунальных услуг насчитал вам долг необоснованно. Будет не справедливым платить за то, что не потреблял. Поэтому в таком случае советую собрать документы, которые подтверждают вашу правоту (показания счетчиков, акты, подтверждение оплат, и т.д.), составить заявление об осуществлении перерасчета задолженности, приобщить к ней собранные материалы и подать все это непосредственно в энергетическую компанию,

– сказал он.

Адвокат отметил, что важно, чтобы на заявлении поставили отметку о принятии документов. Если заявление будете направлять по почте, то его надо сделать ценным письмом с описью вложения.

Заметьте! Если заявление было рассмотрено, но в уменьшении долга отказали, рекомендуется сначала обратиться в министерство с жалобой на незаконные действия поставщика коммунальных услуг, а потом уже в суд.

Также Лифлянчик отметил, что не стоит самостоятельно подключаться к сетям ЖКУ.

Например, если вас разоблачат, то обязательно отключат от услуг, затем осуществят начисление долга, применив коэффициент (поверьте, это далеко не рыночная стоимость вам выйдет, а гораздо больше), начислят штраф, а также могут открыть уголовное производство по факту кражи. Представьте, если это произойдет, когда на улице средняя температура будет минус десять градусов по Цельсию? Что станет с вашим домом и всеми его жителями?

– добавил адвокат.

Эксперт советует обратиться к соответствующему поставщику коммунальных услуг и подать заявление на подключение, а пока ее будут рассматривать – отключиться, чтобы избежать проблем.

Если ваш дом пока отключена от поставки каких-то коммунальных услуг, то не теряйте времени. Лучше обратитесь к юристам. Довольно часто отключение происходит незаконно, а значит обращения и жалобы нередко помогают решить проблему,

– пояснил Лифлянчик.

Он добавил, что коммунальные компании часто нарушают закон и манипулируют прекращением предоставления услуг. Например, если у человека нет долга, а его отключили от газа, то единственным законным инструментом является – судебный иск с признанием действий незаконными и обязательством подключить.