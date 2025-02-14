Чи буде Україна постачати газ та електрику до Європи: Зеленський дав чітку відповідь

Питання постачання СПГ зі США та експорт електроенергії до Європи обговорюється вже тривалий час. Президент Володимир Зеленський дав чітку відповідь, коли і за яких умов це можливо.

Чи готова Україна стати газовим хабом Європи

Під час пресконференції в Мюнхені президент України Володимир Зеленський повідомив, що Україна відкрита до постачання скрапленого природного газу (СПГ) із США через LNG-термінали до Європи, передає 24 Канал із посиланням на телемарафон.

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Володимир Зеленський Президент України Ми пропонуємо і співпадаємо в цьому питанні зі Сполученими Штатами. Ми сказали, що виступаємо за постачання LNG-газу, щоб відрізати і забезпечити незалежність усієї Європи.

Зеленський зазначив, що Україна має 30 мільярдів кубічних метрів газу в своїх газосховищах, може забезпечити його зберігання та бути газовим хабом для Європи. За його словами, мережа постачання газу до Європи повністю функціонує, тому країна готова до цього.

Вся мережа є, ми всюди виходимо в Європу. Ми готові брати LNG й давати Європі. Ми це можемо робити,

– стверджує Зеленський.

Водночас президент підкреслив, що Україна має достатньо електричної енергії. У випадку, коли війна закінчиться, то буде забезпечений профіцит електроенергії, а також збудовані нові блоки. Тобто, країна готова повністю постачати електричну енергію.

Зеленський зауважив, що якщо європейські або американські компанії хочуть інвестувати в енергетику, Україна готова до співпраці, і вони підтримують таку ініціативу.