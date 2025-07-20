Україна готується стягнути з Росії 6,9 мільярда доларів, – Зеленський

Україна вже має кілька позитивних рішень міжнародних арбітражів на загальну суму 6,9 мільярда доларів. Ці кошти держава планує стягнути з Росії та "Газпрому" й вже готує конкретні кроки.

Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на заяву Володимира Зеленського.

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Україна готується стягнути гроші з Росії

Володимир Зеленський повідомив, що він провів нараду з головою НАК "Нафтогаз України" Сергієм Корецьким.

За словами президента, під час зустрічі вони обговорили шляхи виконання арбітражних рішень на користь України в контексті підготовки наради з українськими послами та оновлення завдань для української дипломатії.

На даний час маємо вже кілька позитивних рішень міжнародних арбітражів на загальну суму 6,9 мільярда доларів. Це абсолютно справедливі рішення, які демонструють відповідальність Росії та Газпрому й утверджують силу міжнародного права,

– заявив глава держави.

Він наголосив, що наразі готуються конкретні кроки для стягнення цих коштів, і вже в понеділок, 21 липня, українські посли отримають відповідні доручення.

Також Володимир Зеленський та Сергій Корецький обговорили підготовку до нового опалювального сезону й домовленості з партнерами в Європі та з міжнародними фінансовими організаціями, які необхідні для стійкості України.