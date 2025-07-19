Глава держави зазначив, що наразі триває процес синхронізації санкційних обмежень. Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на звернення Володимира Зеленського.

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Що сказав Зеленський про санкції та домовленість зі США?

У своєму зверненні президент розповів, що сьогодні, 19 липня, була доповідь міністра закордонних справ України Андрія Сибіги. Політики обговорили синхронізацію санкцій.

Зеленський вважає, що дуже важливо, аби новий пакет санкцій Європейського Союзу підтримали також інші європейські країни, які зараз не входять у ЄС. Він запевнив, що процес синхронізації санкцій буде продовжуватися, і не тільки європейських, у наших юрисдикціях.

Глава держави зазначив, що робота триває і на американському напрямку. За його словами, є домовленості з президентом США Дональдом Трампом, які потрібно реалізувати так швидко, як тільки це можливо.

Україна налаштована на максимальну продуктивність. Це стосується наших домовленостей щодо протиповітряної оборони, щодо нової угоди з Америкою по зброї,

– пояснив Зеленський.

Він додав, що Київ готовий купувати необхідну зброю та експортувати в Сполучені Штати технологічне українське озброєння – передусім дрони, які показали себе в цій війні дуже ефективними захисниками життя.

За словами президента, урядовці також значно активізували роботу по дронах-перехоплювачах і на наступному тижні очікується підписання додаткових контрактів.