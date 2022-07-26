Україна має намір укласти з МВФ угоду на 15 – 20 мільярдів доларів
26 липня 2022 , 22:19Читать новость на русском
Джерело:Reuters
МВФ може допомогти українській економіці, якій завдала важких ударів агресія росії. Багатомільярдна угода може бути укладена вже до кінця року.
Глава НБУ Кирило Шевченко розповів про кроки, які Україна робить для порятунку своєї економіки. Допомогти нам встояти у час війни можуть партнери та міжнародні організації.
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Угода з МВФ на 15 – 20 мільярдів доларів