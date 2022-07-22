Україна не зможе підвищити мінімальні зарплати в умовах війни: Жолнович пояснила причини

Нещодавно НБУ заявив, що очікує зростання інфляції до кінця року до майже 30%. Постало питання, чи здатна держава в умовах війни відповідно підвищити соціальні стандарти.

Мовиться, зокрема, про рівні мінімальної зарплати та прожиткового мінімуму. Ситуацію прокоментувала новопризначена міністерка соціальної політики Оксана Жолнович в етері телемарафону єдиних новин, передає 24 канал.

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Мінсоцполітики шукатиме альтернативи

Оксана Жолнович пояснила, що Мінсоцполітики у цій ситуації, скоріш за все, співпрацюватиме із міжнародними донорами, аби збільшити кількість тих програм, що допоможуть вразливим верствам населення пережити скрутні часи в умовах воєнного стану.

Я не впевнена, що наш бюджет сьогодні зможе потягнути зміну стандартів – таких, як мінімальна зарплата і прожитковий мінімум, і я поясню, чому. Тому, що це не тільки є збільшення стандарту, а й збільшення фіскального навантаження на роботодавців,

– зазначила Жолнович.

Посадовиця пояснила, що мінімальна зарплата – це передусім зобов'язання для роботодавців. А сьогодні бізнес й так перебуває у складній ситуації. Якщо ж говорити про прожитковий мінімум, то до нього прив'язана величезна кількість грошових виплат, які надаються, зокрема, суддям. Збільшення прожиткового мінімуму збільшить ці виплати, що для держави у нинішніх умовах є надто дорогим кроком, зауважила Оксана Жолнович.

Тому ми можемо просто збільшувати кількість різного роду програм для того, щоб у сукупності людина отримувала достатній набір всіх інструментів, які дозволять їй вижити. Хоча, звісно, буде непросто. Треба буде балансувати,

– підсумувала міністерка соціальної політики.

Нагадаємо, що наразі узагальнений показник прожиткового мінімуму від 1 липня 2022 року складає 2 508 гривень на одну особу на місяць. Тим часом мінімальна зарплата в Україні становить 6 500 гривень.

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