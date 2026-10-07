Потужний транш від ЄС: Україна отримала ще 1,2 мільярда євро на зброю

Європейські партнери продовжують фінансово підтримувати нашу державу в умовах повномасштабної війни. Чергове надходження коштів дозволить суттєво посилити забезпечення військових потреб.

Яку суму отримала держава та куди підуть гроші?

Україна поповнила свій бюджет на ще 1,2 мільярда євро від Європейського Союзу в межах програми Ukraine Support Loan. Ці кошти уряд планує негайно спрямувати на першочергові оборонні потреби нашої країни, про що пише прем'єр-міністр Сергій Корецький.

Продовжуємо працювати з європейськими партнерами, щоб решта передбаченого фінансування надійшла вчасно і в повному обсязі,

– зазначив очільник уряду.

За його словами, з урахуванням цього траншу, загальна сума оборонного фінансування за цією європейською програмою вже сягнула майже 13 мільярдів євро. Прем'єр також висловив вдячність Президентці Єврокомісії Урсулі фон дер Ляєн, Єврокомісару Андрюсу Кубілюсу та всім державам-членам ЄС за послідовний удар по планах ворога через посилення української обороноздатності.

Що відомо про передісторію фінансової підтримки?

Програма Ukraine Support Loan стала одним із ключових інструментів макрофінансової стабільності для нашої держави в умовах тривалої війни. Раніше європейські лідери неодноразово наголошували, що підтримка України триватиме стільки, скільки це буде необхідно для перемоги над агресором.

Важливо! Регулярні транші дозволяють не лише утримувати економічний фронт, але й оперативно закривати критичні потреби армії, знімаючи частину навантаження з внутрішніх податкових ресурсів.

Тим часом ситуація на фронті диктує нові правила гри, змушуючи військове керівництво кардинально змінювати підходи до забезпечення армії. Деякі попередні домовленості з постачальниками втратили актуальність, тому держава перенаправляє фінансові потоки.