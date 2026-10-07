Чому держава розриває контракти та про які суми йдеться?

Міністерство оборони разом із Генеральним штабом ЗСУ провели масштабний аудит чинних та запланованих закупівель озброєння. Завдяки відмові від непріоритетних угод вдалося вивільнити колосальну суму – 15,6 мільярда гривень. Ці кошти негайно перенаправлять на закупівлю техніки та засобів, які критично необхідні військовим просто зараз, повідомили у Міноборони.

Як пояснюють у відомстві, головний критерій – ефективність на полі бою. Заступник Міністра оборони Мстислав Банік наголошує, що важливо постійно аналізувати потреби війська та переглядати закупівлі відповідно до змін на фронті.

У результаті визначили закупівлі, які можна переглянути, щоб вивільнити кошти для більш пріоритетних потреб війська,

– зазначив він.

Серед головних причин скасування угод:

тактико-технічні характеристики деякої зброї більше не відповідають бойовим завданням;

виробники фізично не можуть виготовити потрібну кількість, або зразки не пройшли кодифікацію;

частину потреб уже закривають західні партнери;

знайшлися дешевші аналоги, що дозволяє купити більше необхідних засобів за ті ж гроші.

Що буде з постачальниками та як це вплине на фронт

Усі розірвання договорів відбуватимуться виключно в межах законодавства, а конкретний перелік скасованої зброї засекречено з міркувань безпеки. Т.в.о. директора Агенції оборонних закупівель Артем Романюков запевняє, що всі виробники вже проінформовані.

Пальне Середні ціни в мережі АЗС «Amic Energy» станом на

Ситуація на фронті змінюється, відповідно змінюються і пріоритети забезпечення. Подальші дії за контрактами визначатимуться відповідно до актуальної потреби війська та умов договорів,

– підкреслив Романюков.

Війна набула небаченої динаміки, і часто ситуація на передовій змінюється швидше, ніж заводи встигають виконати довгострокові контракти. Сили логістики ЗСУ щодня фіксують ці зміни, розуміючи, чого саме бракує в окопах. Командувач Сил логістики полковник Юрій Погрібний резюмує цей підхід чітко: "Для нас критерій один: чи працює засіб на результат у бою сьогодні. Кожна гривня, вивільнена з неактуальних контрактів, має дійти до війська як актуальне озброєння".

Тим часом процес ухвалення головного фінансового документа країни несподівано опинився під загрозою серйозного затягування. Народні обранці вирішили випробувати парламентську систему на міцність, засипавши її безпрецедентною кількістю пропозицій та правок.