Почему государство расторгает контракты и о каких суммах идет речь?

Министерство обороны совместно с Генеральным штабом ВСУ провели масштабный аудит действующих и запланированных закупок вооружения. Благодаря отказу от неприоритетных соглашений удалось высвободить колоссальную сумму – 15,6 миллиарда гривен. Эти средства немедленно будут перенаправлены на закупку техники и средств, которые крайне необходимы военным прямо сейчас, сообщили в Минобороны.

Как поясняют в ведомстве, главный критерий – эффективность на поле боя. Заместитель министра обороны Мстислав Баник подчеркивает, что важно постоянно анализировать потребности войск и пересматривать закупки в соответствии с изменениями на фронте.

В результате определили закупки, которые можно пересмотреть, чтобы высвободить средства для более приоритетных нужд войск,

– отметил он.

Среди основных причин отмены контрактов:

тактико-технические характеристики некоторых видов оружия больше не соответствуют боевым задачам;

производители физически не могут изготовить необходимое количество, либо образцы не прошли кодификацию;

часть потребностей уже покрывают западные партнеры;

нашли более дешевые аналоги, что позволяет приобрести больше необходимых средств за те же деньги.

Что будет с поставщиками и как это повлияет на фронт

Все расторжения договоров будут происходить исключительно в рамках законодательства, а конкретный перечень отмененного оружия засекречен из соображений безопасности. И.о. директора Агентства оборонных закупок Артем Романюков уверяет, что все производители уже проинформированы.

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Ситуация на фронте меняется, соответственно меняются и приоритеты снабжения. Дальнейшие действия по контрактам будут определяться в соответствии с актуальными потребностями войск и условиями договоров,

– подчеркнул Романюков.

Война приобрела невиданную динамику, и зачастую ситуация на передовой меняется быстрее, чем заводы успевают выполнить долгосрочные контракты. Силы логистики ВСУ ежедневно фиксируют эти изменения, понимая, чего именно не хватает в окопах. Командующий Силами логистики полковник Юрий Погребной четко резюмирует этот подход: "Для нас критерий один: работает ли данное средство на результат в бою сегодня. Каждая гривна, высвобожденная из неактуальных контрактов, должна дойти до войск в виде актуального вооружения".

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