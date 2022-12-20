Україна отримала 2 мільярди гранту від США: яка загальна сума допомоги

До Державного бюджету України надійшли 2 мільярди доларів з Цільового фонду Світового банку. США передали ці кошти у формі гранту.

Надана допомога є другим траншем з виділеного раніше гранту загальним розміром 4,5 мільярда доларів.

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На що підуть виділені кошти

Як повідомляє Міністерство фінансів України, залучене грантове фінансування буде спрямовано на забезпечення пенсійних виплат та заробітних плат працівникам цивільного захисту, а також на оплату медичних послуг за програмою медичних гарантій.

З перших днів злочинного вторгнення Росії в Україну, Сполучені Штати підтримують нас на всіх можливих напрямах, в тому числі надаючи фінансову допомогу для держбюджету у формі грантів. Така допомога є надзвичайно важливою, адже не тільки дозволяє зберегти можливість вчасно і в повному обсязі здійснювати пріоритетні соціальні платежі, а ще й не збільшує подальше боргове навантаження на держбюджет,

– зазначає Міністр фінансів України Сергій Марченко.

Скільки допомоги уже було надано США