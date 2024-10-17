Перший транш із серпня: Україна нарешті отримала фінансову допомогу від Заходу

До державного бюджету України надійшов транш від Канади в розмірі 400 мільйонів канадських доларів. Це становить майже 300 мільйонів доларів США.

Перший транш допомоги від серпня

Це перший транш фінансової допомоги Україні від країн Заходу з серпня, коли було отримано рекордні 8,5 мільярдів доларів, повідомили у Мінфіні. Зокрема, з них 4,6 мільярда доларів – від Європейського Союзу, а 3,9 мільярда доларів – від США.

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Зокрема, з початку повномасштабної війни пряма бюджетна підтримка від Канади становить 5,4 мільярда доларів. У 2024 році Канада вже надала 1,9 мільярда доларів кредитів.

Сергій Марченко Міністр фінансів України Канада входить до п’ятірки найбільших постачальників бюджетної підтримки Україні з лютого 2022 року. Завдяки цим коштам ми можемо підтримувати фінансову стабільність в Україні та забезпечувати пріоритетні видатки державного бюджету.

Як повідомляється, кредит від Канади надається на пільгових умовах: на строк 10 років із процентною ставкою 1,5% річних. Пільговий період становить 4,5 року з моменту надходження коштів.