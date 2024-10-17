Первый транш помощи от августа

Это первый транш финансовой помощи Украине от стран Запада с августа, когда было получено рекордные 8,5 миллиарда долларов, сообщили в Минфине. В частности, из них 4,6 миллиарда долларов – от Европейского Союза, а 3,9 миллиарда долларов – от США.

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В частности, с начала полномасштабной войны прямая бюджетная поддержка от Канады составляет 5,4 миллиарда долларов. В 2024 году Канада уже предоставила 1,9 миллиарда долларов кредитов.

Сергей Марченко Министр финансов Украины Канада входит в пятерку крупнейших поставщиков бюджетной поддержки Украины с февраля 2022 года. Благодаря этим средствам мы можем поддерживать финансовую стабильность в Украине и обеспечивать приоритетные расходы государственного бюджета.

Как сообщается, кредит от Канады предоставляется на льготных условиях: на срок 10 лет с процентной ставкой 1,5% годовых. Льготный период составляет 4,5 года с момента поступления средств.