Стоит ли покупать доллары сейчас

Как рассказал 24 Каналу банкир Тарас Лесовой, у каждого есть определенные краткосрочные и долгосрочные планы, а значит единственное, что можно посоветовать по покупке валюты – это не пытаться скупить всю валюту, готовясь к якобы "заоблачному курсу".

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Банкир объяснил, что у граждан пока отсутствуют ограничения на приобретение валюты.

Обратите внимание! По состоянию на 17 октября, покупка доллара банками – 41,05 гривны, а продажа – 41,50 гривны. В то время евро по 44,85 гривны и по 45,45 гривны соответственно. Обменники покупают доллары по 40,83 гривны, а продают – по 41,53 гривны. Евро же покупают по 44,96 гривны, продают – по 45,70 гривны.

Тарас Лесовой Начальник департамента казначейства Глобус Банка На мой взгляд, вкладывать все сбережения в валюту является ошибочным намерением, ведь валюте также присуща инфляция: в этом году "доллар" потерял более 3% своей стоимости, евро – почти 3%.

Варианты для вложения денег

Лесовой отмечает, что держать деньги "под подушкой", это то же, что подвергать себя определенным рискам. И речь идет не только об инфляционных.

Даже валютные депозиты не дают той доходности: средние ставки на долларовые вклады не превышают 1,5% годовых, а евровые – 1,3% годовых. То есть вдвое меньше уровня инфляции,

– говорит банкир.

Интересно! Идеальным вариантом, по мнению Тараса Лесового, является баланс, а именно – часть средств может храниться в валюте, часть на гривневых депозитах, при этом стоит рассматривать как ультракороткие вклады продолжительностью до 6 месяцев, также долговременные, например, на 1 год. Кроме того, стоит подумать о части средств на карте или наличными