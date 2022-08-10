Україна отримала відстрочку за зовнішнім боргом на 2 роки, – Шмигаль

Закордонні кредитори зробили для Києва відстрочку у виплаті зовнішнього боргу. Мовиться про відтермінування на 2 роки з можливою пролонгацією на рік.

Про це повідомив прем'єр-міністр Денис Шмигаль. Він зазначив, що Україна вдячна країнам "Великої сімки" за підтримку.

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Україна заощадить на виплатах майже 6 мільярдів доларів

Україна заощадить на виплатах майже 6 мільярдів доларів. Ці кошти допоможуть нам зберегти макрофінансову стабільність, посилити стійкість української економіки та збільшити міць нашої армії,

– пояснив Шмигаль.

Глава уряду додав, що власники цінних паперів державних "Укренерго" й "Укравтодору" теж погодились на пропозицію щодо відтермінування. Такі кроки назустріч офіційному Києву дозволять Україні підготуватись до опалювального сезону. Він, наголосив Шмигаль, буде найскладнішим в історії.

Про відстрочку від закордонних кредиторів повідомили ЗМІ

Reuters підтверджує, що закордонні кредитори відгукнулись на прохання української влади. Власники облігацій не бачать жодних ознак припинення вогню, отож суверенні відсотки та капітальні платежі за 13 українськими суверенними облігаціями вирішили відкласти.

Дворічне заморожування боргу має сенс, тому що навіть якщо війна скоро закінчиться, ситуація в Україні не покращиться миттєво,

– сказав головний економіст лондонської дослідницької фірми Tellimer Стюарт Калверхаус.

З проханням про відстрочку для України до кредиторів звернулись і представники урядів західних держав.

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