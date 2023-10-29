Україна планує припинити транзит російського газу до Європи

Україна продовжує транспортувати російський газ до країн ЄС своєю територією, відповідно до контракту, який у 2019 році уклали "Нафтогаз" і "Газпром". Україна продовжує виконувати контрактні зобов'язання винятково через солідарність з європейськими партнерами й не планує продовжувати контракт.

Україна та Росія уклали газовий контракт на 5 років. Голова правління "Нафтогазу" Олексій Чернишов заявив, що після того, як угода завершиться у 2024 році, Україна не має намірів її продовжувати. Відповідно до домовленостей, яких було досягнуто у Відні у 2019 році, сторони можуть продовжити контракт ще на десять років.

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Чому Україна досі здійснює транзит російського газу

Чернишов, коментуючи, чому Україна продовжує транспортувати російський газ, сказав, що це відбувається "виключно з метою підтримки наших європейських колег".

Він зазначив, що особливо це стосується країн, які не мають виходу до морів, і відповідно не можуть імпортувати скраплений газ. Чернишов зазначив, що такі країни потребують газу, який іде транзитом через Україну.

Глава "Нафтогазу" зауважив, що ЄС планує повністю відмовитися від російського газу до 2027 року. Однак, за його словами, Україна прагне, щоб це відбулося якомога швидше.

"Бачимо, що певні процеси вже відбулися. Скорочення йде з кожним наступним місяцем. Але маємо пришвидшити цей процес і стимулювати це", – заявив Чернишов.

Що стосується цього контракту – маємо також бути надійним партнером для наших європейських партнерів, для країн, які цього потребують. Але ця угода завершиться до кінця 2024 року, і ми не маємо намірів чи ініціативи її продовжувати,

– сказав глава "Нафтогазу".

Він наголосив, що Україна здійснює транзит російського газу саме через солідарність з європейськими партнерами, а не в небажанні уникнути потенційних судових тяганин із "Газпромом".

"Безумовно. Виключно це. Інших причин не існує. Абсолютно не існує інших причин, але ми не можемо позбавити сьогодні деякі країни Євросоюзу, які, до речі, є нашими партнерами, можливості отримувати блакитне паливо і готуватися до зими", – резюмував Чернишов.

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