"Популізм, який вбиває": покупка російських атомних реакторів у Болгарії вкрай небезпечна

Верховна Рада 11 лютого ухвалила законопроєкт, який дає дозвіл на купівлю у Болгарії двох ядерних реакторів російського виробництва для Хмельницької АЕС. Відповідно "Енергоатом" зможе придбати обладнання для будівництва 3 та 4 енергоблоків ХАЕС.

На закупівлю планують виділити 1 мільярд доларів. Чому є багато противників добудови ХАЕС та чому ця тема є такою конфліктною, детально 24 Каналу пояснила експертка з ядерної енергетики Ольга Кошарна.

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Що не так із законопроєктом

Експертка з ядерної енергетики зауважила, що законопроєкт, за який проголосували, насправді не дозволяє початок будівництва ХАЕС, а лише закупівлю обладнання без наявного техніко-економічного обґрунтування, затвердженого Кабінетом Міністрів.

Це вперше в історії світової ядерної енергетики обладнання будуть купувати до затвердження техніко-економічного обґрунтування, проєкту тощо,

– зазначила Кошарна.

За її словами, спосіб, у який був просунутий законопроєкт – один з найганебніших в історії українського парламентаризму. Адже відомо, що поданий урядом законопроєкт про добудову атомних реакторів наприкінці 2024 року у парламенті зняли з розгляду.

Зараз пропрезидентська фракція із союзниками провела через Раду схожий документ, який готували до другого читання зовсім в іншій сфері, але внесла до нього норми щодо атомних блоків.

Це взагалі прецедент, адже в України не вистачає коштів на закупівлю газу. Міністр енергетики Герман Галущенко сказав, що проситиме у партнерів 1 мільярд доларів на закупівлю на наступний сезон. Водночас збирається купувати некомплектні реактори за близько 600 мільйонів доларів,

– наголосила експертка з ядерної енергетики.

За її словами, дешева, як казали, електроенергія насправді не буде дешевою, тому що не визначені джерела фінансування цього проєкту. Посол ЄС в Україні Катарина Матернова зазначила, що цей проєкт не узгодили у Євросоюзі, тож європейці не будуть його кредитувати. Поготів США теж не кредитуватимуть, тому що вони зацікавленні в просуванні своїх технологій.

Відповідно все ляже на плечі населення України й відобразиться на тарифі за електроенергію,

– уточнила Кошарна.

Втім, Україна має відразу заплатити за обладнання, а реалізація цього проєкту розрахована на кілька років й невідомо, коли буде завершено будівництво і яка буде фінальна вартість.

Важливо! Добудову Хмельницької АЕС минулого тижня підтримав президент Володимир Зеленський. За його слова, цей проєкт є ключем до енергетичної незалежності України та енергетичної стабільності регіону.

Чи допоможе купівля атомних реакторів з дефіцитом електроенергії

На думку експертки з ядерної енергетики, зараз цей проєкт не розв'яже гострих проблем дефіциту маневрових балансуючих потужностей. Річ у тому, що НЕК "Укренерго" раз на рік готує звіт з достатності генеруючих потужностей, виходячи з економічних прогнозів та споживання електроенергії. За останні три роки в цих звітах не було вказано 2 ГВт атомних потужностей.

Я вважаю, що розвивати атомну енергетику треба після закінчення війни. Зараз це популізм, який вбиває, адже кошти, які "Енергоатом" накопичив завдяки підвищенню цін на електроенергію для населення, можна було б перерахувати в бюджет,

– мовила Кошарна.

Проте очільник МАГАТЕ Рафаель Гроссі, з яким міністр енергетики Геращенко обговорював добудову енергоблоків, сказав, що у нього "складається враження, що такі наміри – це мудре рішення".

Як це рішення шкодить Україні

У майбутньому підписання цього законопроєкту ставить Україну в залежність від "Росатому" та від російських виробників таких ректорів. Адже необхідно буде закуповувати додаткове обладнання, а "Росатом" утворив у Чехії та Австрії компанії-прокладки, які зареєстровані в Європейському Союзі.

До того ж зі слів експертки з енергетики, цей крок шкодить іміджу України. Адже якщо Україна купуватиме російські технології, то як після цього ми можемо наполягати на санкціях проти "Росатому".