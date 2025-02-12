"Популізм, який вбиває": покупка російських атомних реакторів у Болгарії вкрай небезпечна
- Верховна Рада схвалила законопроєкт про покупку двох російських ядерних реакторів у Болгарії для Хмельницької АЕС, виділивши на це 1 мільярд доларів, попри відсутність затвердженого техніко-економічного обґрунтування.
- Експерти, зокрема Ольга Кошарна, критикують цей крок за відсутність фінансової прозорості та залежність від російських виробників, що негативно вплине на імідж України.
- На думку експертка, що розвиток ядерної енергетики слід відкласти до закінчення війни, щоб уникнути популізму та оптимально використати наявні фінансові ресурси.
Верховна Рада 11 лютого ухвалила законопроєкт, який дає дозвіл на купівлю у Болгарії двох ядерних реакторів російського виробництва для Хмельницької АЕС. Відповідно "Енергоатом" зможе придбати обладнання для будівництва 3 та 4 енергоблоків ХАЕС.
На закупівлю планують виділити 1 мільярд доларів. Чому є багато противників добудови ХАЕС та чому ця тема є такою конфліктною, детально 24 Каналу пояснила експертка з ядерної енергетики Ольга Кошарна.
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Що не так із законопроєктом
Експертка з ядерної енергетики зауважила, що законопроєкт, за який проголосували, насправді не дозволяє початок будівництва ХАЕС, а лише закупівлю обладнання без наявного техніко-економічного обґрунтування, затвердженого Кабінетом Міністрів.
Це вперше в історії світової ядерної енергетики обладнання будуть купувати до затвердження техніко-економічного обґрунтування, проєкту тощо,
– зазначила Кошарна.
За її словами, спосіб, у який був просунутий законопроєкт – один з найганебніших в історії українського парламентаризму. Адже відомо, що поданий урядом законопроєкт про добудову атомних реакторів наприкінці 2024 року у парламенті зняли з розгляду.
Зараз пропрезидентська фракція із союзниками провела через Раду схожий документ, який готували до другого читання зовсім в іншій сфері, але внесла до нього норми щодо атомних блоків.
Це взагалі прецедент, адже в України не вистачає коштів на закупівлю газу. Міністр енергетики Герман Галущенко сказав, що проситиме у партнерів 1 мільярд доларів на закупівлю на наступний сезон. Водночас збирається купувати некомплектні реактори за близько 600 мільйонів доларів,
– наголосила експертка з ядерної енергетики.
За її словами, дешева, як казали, електроенергія насправді не буде дешевою, тому що не визначені джерела фінансування цього проєкту. Посол ЄС в Україні Катарина Матернова зазначила, що цей проєкт не узгодили у Євросоюзі, тож європейці не будуть його кредитувати. Поготів США теж не кредитуватимуть, тому що вони зацікавленні в просуванні своїх технологій.
Відповідно все ляже на плечі населення України й відобразиться на тарифі за електроенергію,
– уточнила Кошарна.
Втім, Україна має відразу заплатити за обладнання, а реалізація цього проєкту розрахована на кілька років й невідомо, коли буде завершено будівництво і яка буде фінальна вартість.
Важливо! Добудову Хмельницької АЕС минулого тижня підтримав президент Володимир Зеленський. За його слова, цей проєкт є ключем до енергетичної незалежності України та енергетичної стабільності регіону.
Чи допоможе купівля атомних реакторів з дефіцитом електроенергії
На думку експертки з ядерної енергетики, зараз цей проєкт не розв'яже гострих проблем дефіциту маневрових балансуючих потужностей. Річ у тому, що НЕК "Укренерго" раз на рік готує звіт з достатності генеруючих потужностей, виходячи з економічних прогнозів та споживання електроенергії. За останні три роки в цих звітах не було вказано 2 ГВт атомних потужностей.
Я вважаю, що розвивати атомну енергетику треба після закінчення війни. Зараз це популізм, який вбиває, адже кошти, які "Енергоатом" накопичив завдяки підвищенню цін на електроенергію для населення, можна було б перерахувати в бюджет,
– мовила Кошарна.
Проте очільник МАГАТЕ Рафаель Гроссі, з яким міністр енергетики Геращенко обговорював добудову енергоблоків, сказав, що у нього "складається враження, що такі наміри – це мудре рішення".
Як це рішення шкодить Україні
У майбутньому підписання цього законопроєкту ставить Україну в залежність від "Росатому" та від російських виробників таких ректорів. Адже необхідно буде закуповувати додаткове обладнання, а "Росатом" утворив у Чехії та Австрії компанії-прокладки, які зареєстровані в Європейському Союзі.
До того ж зі слів експертки з енергетики, цей крок шкодить іміджу України. Адже якщо Україна купуватиме російські технології, то як після цього ми можемо наполягати на санкціях проти "Росатому".