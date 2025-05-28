Україна та Польща продовжили дію гарантованої потужності для постачання газу

Оператор газотранспортної системи України та польський оператор Gaz-System продовжили дію гарантованої потужності на вхід до України. Вона буде чинною до жовтня 2026 року.

Польща підтвердила Україні дії гарантованої потужності

Це покращить безпеку постачання природного газу для обох країн, пише 24 Канал з посиланням на Оператора ГТС України.

Читайте також Україна зможе імпортувати більше газу через новий маршрут

Обсяги транспортування становитимуть 6,0 мільйона кубометрів (при температурі 0 градусів за Цельсієм) і в обсязі 6,4 мільйона кубометрів (при температурі +20 градусів за Цельсієм) на добу.

Продовження дії збільшених гарантованих потужностей з Польщі до України на наступний газовий рік, безумовно, покращить безпеку постачання природного газу для обох країн,

– сказав виконуючий обов'язки генерального директора Владислав Медведєв.

Згідно з його слів, для України важливо розвивати цей напрям:

для доступу до LNG-поставок з усього світу через польські термінали;

щоб пропонувати свої потужності для зберігання газу та балансування ринку.

Потужності, не законтрактовані за раніше запропонованими продуктами, будуть надані на GCP GAZ-SYSTEM/UA TSO відповідно до поточної ситуації з транспортуванням як гарантована потужність на річних, квартальних, місячних, добових та внутрішньодобових продуктах до кінця 2025/2026 газового року,

– йдеться у дописі.

Зауважте! Інтерконнектор з Польщею дозволяє пропонувати Україні потужності до 2,2 мільярда кубометрів на рік (6 мільйона кубометрів на добу при температурі 0 градусів за Цельсієм) і до 2,3 мільярда метрів на рік (6,4 мільйона кубометрів при температурі +20 градусів за Цельсієм.