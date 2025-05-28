Польща підтвердила Україні дії гарантованої потужності

Це покращить безпеку постачання природного газу для обох країн, пише 24 Канал з посиланням на Оператора ГТС України.

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Обсяги транспортування становитимуть 6,0 мільйона кубометрів (при температурі 0 градусів за Цельсієм) і в обсязі 6,4 мільйона кубометрів (при температурі +20 градусів за Цельсієм) на добу.

Продовження дії збільшених гарантованих потужностей з Польщі до України на наступний газовий рік, безумовно, покращить безпеку постачання природного газу для обох країн,

– сказав виконуючий обов'язки генерального директора Владислав Медведєв.

Згідно з його слів, для України важливо розвивати цей напрям:

для доступу до LNG-поставок з усього світу через польські термінали;

щоб пропонувати свої потужності для зберігання газу та балансування ринку.

Потужності, не законтрактовані за раніше запропонованими продуктами, будуть надані на GCP GAZ-SYSTEM/UA TSO відповідно до поточної ситуації з транспортуванням як гарантована потужність на річних, квартальних, місячних, добових та внутрішньодобових продуктах до кінця 2025/2026 газового року,

– йдеться у дописі.

Зауважте! Інтерконнектор з Польщею дозволяє пропонувати Україні потужності до 2,2 мільярда кубометрів на рік (6 мільйона кубометрів на добу при температурі 0 градусів за Цельсієм) і до 2,3 мільярда метрів на рік (6,4 мільйона кубометрів при температурі +20 градусів за Цельсієм.