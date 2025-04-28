Київ пропонує новий спосіб, як ефективно стягнути з Росії репарації, – Шмигаль

Україна продовжує наполягати на повній конфіскації російських заморожених активів як репарацій. Крім того, вона запропонувала новий спосіб, як можна змусити Росію платити за руйнування, спричинені розв'язаною нею війною.

Прем'єр-міністр України повідомив, що наша держава вже має підтверджені 50 мільярдів доларів доходів від заморожених російських активів, передає 24 Канал.

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Новий механізм репарацій

За словами політика, ці кошти використовуються для бюджетних потреб, фіксування військових видатків та швидкого відновлення. "Але наша ціль — повна конфіскація", – наголосив прем'єр.

Крім того, Київ пропонує запровадити спеціальне мито на імпорт російських товарів, надходження від якого будуть спрямовуватись у фонд відновлення України. "Це економічний механізм репарацій, що дозволяє діяти без очікування політичних змін у Росії", – пояснив Шмигаль.

Нагадаємо, що група сенаторів США, серед яких є як республіканці, так і демократи, наполягає на тому, аби адміністрація Дональда Трампа передала та закликала союзників передати понад 300 мільярдів доларів заморожених російських активів на допомогу Україні. А не лише використовувала відсотки від цих коштів для підтримки Києва.