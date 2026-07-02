Україна відкриває нові ринки: Індія може почати імпорт української продукції

Україна продовжує працювати над розширенням експорту аграрної продукції до країн Азії. Під час переговорів у Женеві сторони обговорили відкриття індійського ринку для українського молока, м'яса та іншої продукції.

Україна активізувала переговори щодо експорту до Індії

Під час робочого візиту до Женеви голова Держпродспоживслужби Сергій Ткачук провів двосторонні переговори з представниками Індії, Індонезії та Таїланду, повідомили у Кабміні. Основною темою зустрічей стало розширення доступу української продукції до нових зовнішніх ринків та прискорення погодження ветеринарних і санітарних процедур.

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У Держпродспоживслужбі наголошують, що відкриття нових ринків є одним із пріоритетних напрямів роботи. Це дозволяє українським виробникам диверсифікувати експорт, збільшувати обсяги продажів за кордон та зміцнювати позиції аграрного сектору.

Особливу увагу сторони приділили співпраці з Індією. Під час переговорів обговорили завершення процедур, необхідних для відкриття індійського ринку для українського молока та молочних продуктів, яєчної продукції, а також погодження сертифіката на експорт рептилій і амфібій.

Які товари Україна планує експортувати до Індії

Окремим напрямом переговорів стало питання експорту українського м'яса птиці, свинини та продукції з них. Процедури щодо відкриття цих ринків були розпочаті ще у 2020 – 2021 роках, однак досі не завершені.

Представники Індії повідомили про готовність додатково опрацювати питання, пояснити причини затримки та визначити подальші кроки для завершення необхідних процедур.

Водночас індійська сторона висловила зацікавленість у відкритті українського ринку для м'яса буйволів і молочної продукції. Україна зазначила, що розгляд цього питання залежить від епізоотичної ситуації, зокрема ризиків, пов'язаних зі спалахами ящуру.

Також сторони обговорили перспективи взаємного відкриття ринків для продукції птахівництва та яєць. Погодження відповідних ветеринарних сертифікатів має суттєво спростити експортні процедури для українських виробників.

Зверніть увагу! Експерти зазначають, що вихід на ринок Індії, який є одним із найбільших споживчих ринків світу, може стати важливим драйвером розвитку українського аграрного експорту. Водночас успішне завершення ветеринарних і санітарних процедур стане ключовою умовою для розширення двосторонньої торгівлі.

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Нещодавно ми повідомляли, що Індія прагне отримати перевагу над конкурентами перед тим, як запустити давно очікувану торгівельну угоду зі США. Таке рішення ухвалили після того, як країни погодили рамкову основу майбутнього договору.