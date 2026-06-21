Чого хоче Індія від США

Міністр торгівлі та промисловості Індії Піюш Гоял дав чітко зрозуміти що Нью-Делі не поспішатиме з реалізацією угоди, доки не отримає вигідніші тарифи на імпорт до США, пише Bloomberg.

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Питання, яке наразі залишається відкритим, полягає в тому, що наші мита мають бути нижчими, ніж у конкуруючих країн. Щойно це буде врегульовано, торгівельна угода почне діяти,

– зазначив Гоял під час брифінгу.

Він також зазначив, що рамкові параметри угоди сторони узгодили ще до того, як Верховний суд США у лютому визнав попередні тарифи президента Дональда Трампа незаконними.

Водночас такі затягування з узгодження попередніх домовленостей, на думку аналітиків, свідчать про те, що між США та Індією досі залишаються невирішені питання, попри оптимістичні сигнали з боку лідерів обох країн.

З іншого боку, занепокоєння Індії має цілком практичне підґрунтя. Попередньо США встановили, що індійський експорт обкладатимуть митом у розмірі 18%. Тоді як для Бангладешу та Пакистану, наприклад, передбачені 10% тарифи.

Саме тому Нью-Делі домагається нижчих тарифів, щоб не втратити конкурентні позиції на американському ринку.

Про що домовилися Трамп та Моді

На початку червня прем'єр-міністр Індії Нарендра Моді провів першу за понад рік особисту зустріч із президентом США Дональдом Трампом. Обидва лідери продемонстрували позитивний настрій та намагалися залишити позаду напруженість, що виникла через торгівельні та інші суперечки.

Під час нещодавньої зустрічі на саміті G7 у Франції Моді та Трамп наголосили заявили про прогрес у переговорах. За словами президента США, Вашингтон і Нью-Делі буцімто "дуже близькі" до завершення роботи над торгівельною угодою.

Однак попри численні заяви представників обох країн про наближення фінальних домовленостей, переговорний процес затягнувся. Адже про перші умови співпраці країни домовилися ще в лютому.

Нагадаємо, на початку червня Білий дім запропонував запровадити щонайменше 10% мита на імпорт для 60 країн, в тому числі й для Індії. У Вашингтоні пояснили це тим, що ці держави, мовляв, недостатньо ефективно забезпечують дотримання норм, які забороняють ввезення продукції, виготовленої з використанням примусової праці.