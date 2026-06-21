Чего хочет Индия от США

Министр торговли и промышленности Индии Пиюш Гоял дал четко понять, что Нью-Дели не будет спешить с реализацией соглашения, пока не получит более выгодные тарифы на импорт в США, пишет Bloomberg.

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Вопрос, который пока остаётся открытым, заключается в том, что наши пошлины должны быть ниже, чем у стран-конкурентов. Как только это будет урегулировано, торговое соглашение вступит в силу,

– отметил Гоял во время брифинга.

Он также отметил, что рамочные параметры соглашения стороны согласовали ещё до того, как Верховный суд США в феврале признал предыдущие тарифы президента Дональда Трампа незаконными.

В то же время такие затягивания с согласованием предварительных договоренностей, по мнению аналитиков, свидетельствуют о том, что между США и Индией до сих пор остаются нерешенные вопросы, несмотря на оптимистичные сигналы со стороны лидеров обеих стран.

С другой стороны, обеспокоенность Индии имеет вполне практическую основу. Предварительно США установили, что индийский экспорт будет облагаться пошлиной в размере 18%. Тогда как для Бангладеш и Пакистана, например, предусмотрены 10-процентные тарифы.

Именно поэтому Нью-Дели добивается более низких тарифов, чтобы не потерять конкурентные позиции на американском рынке.

О чём договорились Трамп и Моди

В начале июня премьер-министр Индии Нарендра Моди провел первую за более чем год личную встречу с президентом США Дональдом Трампом. Оба лидера продемонстрировали позитивный настрой и постарались оставить позади напряженность, возникшую из-за торговых и других споров.

Во время недавней встречи на саммите G7 во Франции Моди и Трамп подчеркнули прогресс в переговорах. По словам президента США, Вашингтон и Нью-Дели якобы "очень близки" к завершению работы над торговым соглашением.

Однако, несмотря на многочисленные заявления представителей обеих стран о приближении окончательных договоренностей, переговорный процесс затянулся. Ведь о первых условиях сотрудничества страны договорились еще в феврале.

Напомним, в начале июня Белый дом предложил ввести по меньшей мере 10-процентную пошлину на импорт из 60 стран, в том числе и из Индии. В Вашингтоне объяснили это тем, что эти государства, якобы, недостаточно эффективно обеспечивают соблюдение норм, запрещающих ввоз продукции, изготовленной с использованием принудительного труда.