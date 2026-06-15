Что Макрон ответил Трампу
Об этом Макрон заявил, выступая в эфире телеканала TF1, пишет Bloomberg.
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Французский лидер подчеркнул, что цифровой налог для технологических гигантов был принят европейцами, а несколько стран уже даже ввели его. Поэтому он является частью законодательства Европы.
Не Соединенные Штаты решают, каким должно быть европейское или французское право. Это нормально, и по крайней мере пока я нахожусь в должности, ничего не изменится,
– подчеркнул Макрон.
Он добавил, что обсудит с американским президентом вопрос тарифов на встрече стран "Группы семи" в Эвиане. А также отметил, что в сфере торговли необходима стабильность.
У нас будет уважительный, но твердый разговор. Пошлины не приносят пользы никому, особенно когда речь идет о странах G7,
– заявил президент Франции.
Комментируя непростые отношения с Дональдом Трампом, Макрон добавил, что не держит обиду на американского президента.
Если бы я был злопамятным, это создавало бы мне проблемы. Я прагматик. У меня только одна форма – форма сборной Франции. Мы играем дома,
– резюмировал он.
Между тем эксперты отмечают, что обмен жесткими заявлениями между президентами создал предпосылки для нового торгового противостояния между США и Францией.
Важно! Причиной недовольства Трампа стал французский налог на цифровые услуги, который предусматривает 3% сбор с доходов крупных технологических компаний. Его платят те корпорации, чей годовой доход во Франции превышает 25 миллионов евро, а глобальный доход составляет более 750 миллионов евро. Вопрос такого налога важен для президента США, поскольку его поддерживают руководители нескольких ведущих американских технологических компаний.
- Напомним, ранее Трамп заявил, что обратился к Франции с требованием не облагать 3-процентным налогом американский технологический бизнес, и предупредил, что в случае отказа Вашингтон будет вынужден ответить введением 100% пошлин на импорт французских вин, включая шампанское.
- По данным Федерации французских экспортеров, в 2025 году экспорт французских вин и крепких алкогольных напитков в США сократился на 21%. Несмотря на это, американский рынок остается главным для отрасли, формируя около пятой части всех зарубежных продаж. В настоящее время на французский алкоголь в США действует 15% пошлина, которая ранее была ниже – 10%.
- В то же время Трамп не впервые угрожает Франции пошлинами. Еще в январе он заявлял о возможности резкого повышения пошлин до 200% на французское вино после того, как Париж отказался поддержать инициативу США по созданию так называемого "Совета мира".