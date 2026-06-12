Какое решение суд принял в отношении тарифов

Решение суда касается трех импортеров, которые на прошлой неделе добились временного освобождения от уплаты пошлин, пишет Reuters.

Смотрите также «Нет никаких доказательств»: Швейцария отвергает претензии и хочет избежать тарифов Трампа

Еще 7 мая Суд США по международной торговле признал 10% глобальные тарифы, которые Трамп ввел недавно, незаконными.

Однако тогда судьи не ввели широкий запрет на взимание этих пошлин, а ограничились лишь тремя компаниями. Освобождение от пошлин получили лишь две небольшие фирмы и штат Вашингтон, который платил пошлины при закупках для местного университета.

После этого администрация Трампа сразу подала апелляцию. И уже 12 мая апелляционный суд временно разрешил возобновить взимание пошлин со всех трех компаний, которые выиграли дело в суде низшей инстанции.

На этом дело не закончилось, ведь импортеры обжаловали это решение. Но судьи остались на стороне Трампа и в четверг, 11 июня, снова продлили блокировку предыдущего постановления. Это означает, что пошлины и в дальнейшем будут применяться ко всем трем компаниям.

Решение Федерального апелляционного суда позволяет американским властям продолжать взимать пошлины с трех импортеров, пока продолжается рассмотрение апелляции правительства,

– уточнило издание.

Обратите внимание! Глобальные пошлины в размере 10% Трамп ввел в феврале после того,, как Верховный суд США отменил большинство пошлин,, введенных им в 2025 году. В настоящее время действие этих тарифов должно завершиться в июле, если Конгресс не примет решение об их продлении.

Напомним, 20 февраля Верховный суд США признал значительную часть пошлин, введенных ранее Трампом, незаконными. Основанием для их введения был Закон о международных чрезвычайных экономических полномочиях (IEEPA), однако суд отметил, что этот акт позволяет президенту ограничивать импорт и экспорт только в случаях, когда существует реальная угроза национальной безопасности.

Несмотря на это, команда Трампа продолжает искать юридические механизмы, которые позволили бы восстановить отмененные пошлины. Еще в марте Офис торгового представителя США начал масштабное расследование в отношении десятков стран, результаты которого могут стать основанием для новых таможенных решений.

На основе этих проверок администрация уже предлагала ввести дополнительные тарифы в размере от 10% до 12,5% на импорт из примерно 60 государств.

Между тем, после решения Верховного суда об отмене значительной части тарифов Трампа американским импортерам начали возвращать уплаченные средства. Только в мае Министерство финансов США возместило компаниям около 22 миллиардов долларов таможенных платежей.