Сколько средств вернули компаниям
И это только первая масштабная волна компенсаций, пишет Bloomberg.
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Как рассказали в Минфине, сумма средств, которую вернули импортерам, почти равнялась собранным пошлинам в течение месяца.
Фактически эти компенсации полностью нивелировали доходы правительства от таможенных сборов,
– отметили в ведомстве.
Более того, по данным издания, чистые поступления США от пошлин в мае даже ушли в минус – потеряли до 42 миллионов долларов. Это произошло впервые в статистике Министерства финансов США, которую агентство отслеживает с 2015 года.
Добавим, что начался процесс возмещения компаниям незаконно собранных тарифов еще в апреле. Но окончательный объем компенсаций до сих пор остается неопределенным. Поскольку администрация Трампа обжаловала судебное решение о возвращении всех 166 миллиардов долларов, взысканных по этой схеме.
Во время слушаний в Конгрессе на прошлой неделе министра финансов США Скотта Бессента спросили о ситуации с компенсациями импортерам.
Эти средства будут возвращены компаниям, которые импортировали товары, на которые распространялись пошлины,
– ответил политик без всякой конкретики.
Как это повлияет на бюджет США
Стоит отметить, что поступления от новых пошлин значительно пополняли американский бюджет в 2025 финансовом году. Благодаря этим средствам США удалось достичь наименьшего дефицита за последние три года.
По данным Минфина, в целом бюджетный дефицит страны за первые восемь месяцев 2025-го сократился до 1,25 триллиона долларов. Это было на 9% меньше, чем за тот же период годом ранее.
Бессент ранее обещал, что новые пошлины, еще не заблокированные судом, должны обеспечить такой же объем поступлений в бюджет в 2026 году. Впрочем, часть этих мер пока не заработала полностью.
Обратите внимание! Бюджетное управление Конгресса США (CBO) прогнозирует, в ближайшие годы дефицит бюджета снова начнет расти. По оценкам ведомства, в 2026 финансовом году он достигнет 1,85 триллиона долларов, а в 2027 году – 1,89 триллиона долларов.
- Напомним, 20 февраля Верховный суд США признал незаконной большую часть пошлин, которые ранее ввел Трамп. Основанием для их введения был Закон о международных чрезвычайных экономических полномочиях (IEEPA), однако суд пришел к выводу, что этот документ позволяет президенту ограничивать импорт и экспорт только в случае угрозы национальной безопасности.
- После решения суда Трамп заявил, что глубоко разочарован вердиктом, и оперативно подписал новый указ. Он предусматривает временное введение универсальных 10% пошлин для всех стран мира сроком на 150 дней.
- В то же время команда президента продолжает искать юридические механизмы для восстановления остальных тарифов. Еще в марте Офис торгового представителя США начал расследование в отношении десятков государств. На их основании администрация уже предложила ввести дополнительные пошлины в размере 10% или 12,5% в отношении импорта из 60 стран.