Скільки коштів повернули компаніям
І це лише перша масштабна хвиля компенсацій, пише Bloomberg.
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Як розповіли у Мінфіні, сума коштів, яку повернули імпортерам, майже дорівнювала зібраним митам протягом місяця.
Фактично ці компенсації повністю нівелювали доходи уряду від митних зборів,
– зазначили у відомстві.
Ба більше, за даними видання, чисті надходження США від мит у травні навіть пішли у мінус – втратили до 42 мільйонів доларів. Це сталося вперше у статистиці Міністерства фінансів США, яку агентство відстежує з 2015 року.
Додамо, що розпочався процес відшкодування компаніям незаконно зібраних тарифів ще у квітні. Але остаточний обсяг компенсацій досі залишається невизначеним. Оскільки адміністрація Трампа оскаржила судове рішення про повернення всіх 166 мільярдів доларів, стягнутих за цією схемою.
Під час слухань у Конгресі минулого тижня міністра фінансів США Скотта Бессента запитали про ситуацію з компенсаціями імпортерам.
Ці кошти будуть повернуті компаніям, які імпортували товари, на які поширювалися мита,
– відповів політик без жодної конкретики.
Як це вплине на бюджет США
Варто зазначити, що надходження від нових мит значно поповнювали американський бюджет у 2025 фінансовому році. Завдяки цим коштам США вдалося досягти найменшого дефіциту за останні три роки.
За даними Мінфіну, загалом бюджетний дефіцит країни за перші вісім місяців 2025-го скоротився до 1,25 трильйона доларів. Це було на 9% менше, ніж за той же період роком раніше.
Бессент раніше обіцяв, що нові мита, ще не заблоковані судом, мають забезпечити такий же обсяг надходжень до бюджету у 2026 році. Втім, частина цих заходів поки що не запрацювала повністю.
Зауважте! Бюджетне управління Конгресу США (CBO) прогнозує, у найближчі роки дефіцит бюджету знову почне зростати. За оцінками відомства, у 2026 фінансовому році він сягне 1,85 трильйона доларів, а у 2027 році – 1,89 трильйона доларів.
- Нагадаємо, 20 лютого Верховний суд США визнав незаконною більшу частину мит, які раніше запровадив Трамп. Підставою для їх введення був Закон про міжнародні надзвичайні економічні повноваження (IEEPA), однак суд дійшов висновку, що цей документ дозволяє президенту обмежувати імпорт та експорт лише у випадку загрози національній безпеці.
- Після рішення суду Трамп заявив, що глибоко розчарований вердиктом, і оперативно підписав новий указ. Він передбачає тимчасове запровадження універсальних 10% мит для всіх країн світу строком на 150 днів.
- Водночас команда президента продовжує шукати юридичні механізми для відновлення решти тарифів. Ще у березні Офіс торгівельного представника США розпочав розслідування щодо десятків держав. На їх підставі адміністрація вже запропонувала запровадити додаткові мита у розмірі 10% або 12,5% щодо імпорту із 60 країн.